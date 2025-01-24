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В Rambler&Co дали советы по привлечению пользователей на российские платформы

В Rambler&Co посоветовали российским платформам развивать полезный контент
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Unsplash

Несмотря на нарушения со стороны западных платформ, российские пользователи пока не готовы полностью от них отказаться из-за огромной библиотеки контента на разные случаи жизни, которая пополнялась годами. Об этом на прошедшем в Общественной палате РФ круглом столе на тему угроз со стороны зарубежных онлайн-ресурсов заявила директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.

Во время круглого стола «Медиапространство и интернет: угрозы, тенденции развития, задачи регулирования в 2025 году» Анна Иванова отметила, что пользователи по-прежнему выбирают знакомые западные платформы, потому что привыкли быстро находить в их контенте решения бытовых проблем.

«Разные инструкции, лайфхаки — все это быстрее и интереснее, чем читать бумажную инструкцию. У наших видеосервисов пока не хватает таких объясняющих форматов, но мы работаем над их замещением», — пояснила она.

Топ-менеджер Rambler&Co сообщила, что сейчас портал «Рамблер» активно развивает направление полезного контента, причем делает это в более интерактивных форматах c применением ИИ.

«Мы оснащаем наши статьи мини-сервисами, планируем добавить и видео», — уточнила она.

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