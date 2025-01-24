Соседка добавила аллерген в свою еду, которую крал сосед, отправив мужчину в больницу

Mirror: американка добавила в еду аллерген, чтобы сосед не крал ее

Женщина отомстила соседу, который крал ее еду, отправив того в больницу, пишет Mirror.

Конфликт между соседями по квартире в США перерос в опасную ситуацию, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Женщина, уставшая от постоянного воровства еды своим соседом, решила проучить его, добавив в свои продукты ингредиент, на который у него аллергия. В результате мужчина попал в больницу.

Американка объяснила, что изначально жила одна, но позже разрешила своему другу, которого она называет Максом, переехать к ней, чтобы сэкономить на аренде. Первое время все шло хорошо, но вскоре она начала замечать, что ее еда исчезает из холодильника.

«Я даже подписывала свои контейнеры с едой, но это не помогало. Макс отрицал свою причастность, хотя я несколько раз заставала его за поеданием моих продуктов», — прокомментировала женщина.

Последней каплей стало исчезновение приготовленных ею ребрышек. Женщина предупредила Макса, отправив ему фотографию контейнера с едой и сообщение, чтобы он не трогал ее. Однако, вернувшись домой, она обнаружила, что еда снова пропала.

Тогда она решила «подшутить» над соседом, добавив в свои макароны с сыром миндальную пудру, зная, что у того сильная аллергия на орехи. Через несколько часов женщина получила звонок от матери Макса, которая сообщила, что ее сын попал в больницу с аллергической реакцией.

«Его мать кричала на меня, называя чудовищем. Я объяснила, что это была моя еда, и отправила ей доказательства, включая сообщения с предупреждениями. Но она обвинила меня в беспечности», — говорит американка.

Пользователи соцсетей также раскритиковали ее действия, назвав их опасными и безответственными.

Ранее мужчина отомстил коллеге, воровавшему его еду, с помощью «особенного» блюда.