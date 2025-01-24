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Игнорирование одышки грозит инфарктом и инсультом

Врач Золотарева: одышка может вылиться в инфаркт и инсульт
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Depositphotos

Одышка — это неприятное ощущение недостатка воздуха, которое может появляться внезапно или нарастать постепенно. Этот симптом требует особого внимания, так как он может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, включая инфаркт или инсульт, сообщила «Газете.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

По ее словам, одной из наиболее распространенных причин одышки являются нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Сердце выполняет функцию насоса, перекачивающего кровь по организму. Когда оно работает неэффективно, органы и ткани недополучают необходимый объем кислорода, что приводит к ощущению удушья. Одышка может свидетельствовать о наличии сердечной недостаточности, аритмии или ишемической болезни сердца. Эти состояния требуют медицинского вмешательства для предотвращения развития инфаркта миокарда или инсульта.

«Другой распространенной причиной одышки является патология дыхательной системы. Легкие отвечают за насыщение крови кислородом. При их поражении или воспалении организм испытывает дефицит кислорода. Хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и пневмония, часто сопровождаются одышкой. Без адекватной терапии эти состояния могут прогрессировать и усугублять общее самочувствие», — добавила Золотарева.

Кроме того, по ее словам, одышку может вызвать и анемия. Это состояние характеризуется недостаточным количеством эритроцитов или сниженным уровнем гемоглобина, ответственного за транспортировку кислорода. В результате ткани испытывают недостаток кислорода, что проявляется в виде затрудненного дыхания.

Анемия может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B и других факторов. Игнорирование симптомов анемии может привести к общему ослаблению организма.

Иногда, как рассказала кардиолог, одышка возникает на фоне тревожных расстройств и панических атак. В этом случае она может казаться беспричинной и сопровождаться дополнительными симптомами, такими как тахикардия и страх. Важно помнить, что психоэмоциональные факторы также могут влиять на физическое состояние.

«Некоторые люди предпочитают справляться с одышкой своими силами, прибегая к народным средствам или лекарствам, отпускаемым без рецепта. Однако такой подход может оказаться опасным. Причины одышки могут быть намного серьезнее, чем кажутся на первый взгляд, и отсутствие профессиональной медицинской помощи может привести к ухудшению состояния», — подчеркнула Золотарева.

В заключение она отметила, что одышка — это не просто временное неудобство. Это важный сигнал от организма, требующий внимательного отношения. Обратитесь к врачу при появлении первых признаков одышки — этот шаг может сыграть ключевую роль в сохранении здоровья.

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