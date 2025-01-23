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Подростки подали 2,5 тыс. заявок на открытие брокерского счета в «СберИнвестициях»

В «СберИнвестициях» отметили интерес подростков к открытию брокерского счета
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Подростки подали 2,5 тыс. заявок на открытие брокерского счета в «СберИнвестициях» с появления такой возможности три месяца назад, рассказала директор Управления электронных рынков Сбера Аиша Кубезова.

По ее словам, на текущий момент открыто более 1 тыс. счетов, а по остальным заявкам ожидается получение согласия от родителей.

«Мы видим, что подростки осознанно подходят к выбору активов на фондовом рынке и хорошо диверсифицируют свой портфель. Из ценных бумаг они предпочитают акции — они есть у 54% подростков, открывших брокерские счета. В топе у юных инвесторов акции Сбера, «Роснефти», «Интер РАО», «Татнефти» и «Газпрома». Это значит, что молодые люди выбирают инструменты приумножения капитала в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Кубезова уточнила, что почти треть подростков инвестируют в фонды, преимущественно денежного рынка, а 14% держат в портфеле облигации, в первую очередь ОФЗ.

Как рассказали в Сбере, 95% подростков инициировали этот процесс самостоятельно. Половина юных инвесторов открывают счет в 14 лет, 30% — в 15 лет.

Также отмечается, что большинство из них (68%) инвестировали до 5 тыс. рублей, чтобы разобраться, как устроен рынок.

Кроме того, более 2 тыс. человек изучили образовательные курсы в приложении «СберИнвестиции». Самыми популярными стали уроки о том, что такое сбережения, какими бывают инвестиции, какие риски нужно учитывать и зачем нужны брокер и биржа.

Напомним, «СберИнвестиции» запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года. Самостоятельно совершать сделки можно только с согласия родителей. Открыть счет можно онлайн в приложении «СберИнвестиции» или приложении Сбера при наличии связи между подростком и родителем в приложении Сбера.

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