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Россиянка тайно оформила кредиты на знакомых и украла деньги

В Новосибирске осудили мошенницу, оформившую кредиты на знакомых
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Depositphotos

Жительница Новосибирска обманула знакомых и оформила на них кредитов на 3,5 млн рублей без их ведома. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, 27-летняя местная жительница в течение месяца оформила восемь кредитов на четверых знакомых, на общую сумму более 3 млн рублей. Злоумышленница под различными предлогами пользовалась телефонами приятелей и с помощью мобильного приложения оформляла займы и переводила их себе на счет.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывать срок россиянка будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

До этого сообщалось, что житель Читы ограбил знакомую и сбежал с украденным телефоном, выпрыгнув из окна второго этажа. Потерпевшая, находясь в нетрезвом состоянии, не смогла воспрепятствовать действиям злоумышленника. Вора удалось задержать, им оказался 37-летний читинец. На допросе мужчина признал свою вину.

Ранее московская пенсионерка лишилась 11 тысяч евро и украшений, пытаясь снять порчу.

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