Кожные инфекции и гнойные воспаления грозят тем, кто выдавливает прыщи

Акне (угревая болезнь, прыщи) — очень распространенное заболевание кожи. Согласно статистике, с ним сталкиваются около 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет. При этом многие пытаются справиться с проблемой самостоятельно, что может привести к еще более серьезным последствиям, вплоть до повреждений на коже, которые могут сохраняться до нескольких лет, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.

Она отметила, что выделяют несколько форм: комедональное акне, характеризующееся обилием черных точек; папуло-пустулезные акне, проявляющиеся гнойничками; а также узловатые или конглобатные акне, которые проявляются большими болезненными узлами и могут оставлять рубцы после заживления.

«Важно отметить, что акне относится к особой группе заболеваний, известных как «психосоматические дерматозы». Локализация высыпаний на открытых участках кожи может привести к снижению самооценки, нарушению социальных взаимодействий и росту тревожности. При этом степень тяжести акне не всегда коррелирует с уровнем стресса: даже единичные высыпания могут вызывать значительный дискомфорт», — подчеркнула Белаш.

При этом врач обратила внимание, что самостоятельное удаление акне стало распространенной практикой среди тех, кто стремится избавиться от воспалений на коже. Многие пациенты поначалу пробуют решить эту проблему с помощью различных средств по уходу, народных методов или пытаются вскрыть появившиеся элементы. Однако такой подход может иметь серьезные последствия, которые не все осознают.

«Прежде всего, механическое вмешательство, такое как выдавливание угрей, приводит к повреждению кожи. Это может спровоцировать инфекции, так как неосторожные действия создают микротрещины на поверхности, через которые патогенные микроорганизмы проникают в глубокие слои кожи. Также стоит отметить, что в домашних условиях трудно обеспечить должную стерильность инструментов, что может привести к присоединению инфекции. Кожные инфекции могут проявляться покраснением, отечностью и гнойными воспалениями, что только усугубляет проблему», — предупредила специалист.

Другим серьезным последствием, по ее словам, является образование рубцов и пигментации. Следы акне могут проявляться в виде темных пятен или рубцов, значительно ухудшающих внешний вид кожи. Эти изменения могут сохраняться на коже в течение месяцев или даже лет, требуя дорогостоящих и длительных процедур для устранения.

Кроме того, механическое воздействие на кожу может способствовать распространению новых высыпаний. Бактерии, распространяющиеся при попытках удаления угрей, могут вызвать новые воспаления и более обширные высыпания.

«Современные методы удаления акне, применяемые косметологами, включают различные подходы к лечению и профилактике высыпаний. Одним из основных методов является механическая чистка лица, которая позволяет удалить загрязнения и избыток себума. Химические пилинги с использованием различных кислот помогают отшелушить омертвевшие клетки кожи, выровнять ее рельеф и очистить поры. Аппаратные методики, такие как фототерапия с применением синих и красных световых спектров, эффективно борются с бактериями, вызывающими акне. Кроме того, косметологи могут рекомендовать препараты местного действия, содержащие ретиноиды и антибиотики, для долгосрочного контроля состояния кожи», — рассказала косметолог.

В заключение она отметила, что профессиональный подход к лечению акне крайне важен. Дерматологи и косметологи обладают знаниями о современных методах и продуктах, что позволяет им разрабатывать индивидуальные терапевтические программы, обеспечивающие быстрое и эффективное избавление от акне, и предотвращающие образование рубцов и пигментации.

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