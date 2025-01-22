В парках Подмосковья организуют празднование Дня студента и Татьяниного дня

Около 90 парков Подмосковья проведут 24 и 25 января праздник «ЗАЧЕТный парк», приуроченный ко Дню студента и Татьянину дню. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В пятницу и субботу посетители парков Московской области смогут принять участие в дискотеках на льду, познавательных квизах и квестах, беспроигрышных лотереях, а также спеть песни под гитару и многое другое.

Студентам, а также девушкам и женщинам по имени Татьяна предлагается принять участие в акции «Ледовый студсовет», позволяющей бесплатно воспользоваться прокатом коньков и покататься на катках, а также угоститься чаем и бутербродами. Для этого необходимо предъявить студенческий билет или паспорт.

В Центральном парке городского округа Щелково 24 января для студенческих команд организуют квест-игру «Шпаргалка». Всех желающих приглашают на танцевально-концертную программу с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!»

В Зарайском центральном парке 25 января пройдет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторина «Отличник». На центральной аллее сказочные персонажи будут раздавать посетителям сладкие подарки.

В парке «Фабричный» в Истре 25 января посетителей ждет дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея «Тяните билет». Все желающие примут участие в интеллектуальной викторине «Битва умов».

В серпуховском парке имени Степанова студентов приглашают на профориентационные беседы, во время которых можно задать вопросы о трудоустройстве. Кроме того, здесь пройдет выставка шпаргалок для сдачи экзаменов. В завершении праздника покажут спектакль «Ку-ку, Танюшкин».

В парке имени Талалихина в Подольске организуют мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, выставку с фотографиями студентов и беспроигрышной лотереей. На катке пройдет дискотека под диджейский сет. Катание для студентов и Татьян также будет бесплатным при предъявлении документа.

Отмечается, что создание условий для всесторонней самореализации молодого поколения граждан является приоритетом нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).