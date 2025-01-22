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В Москве мать бросила ребенка в столовой и пошла устраиваться на работу

В Москве сотрудники столовой нашли оставленного матерью ребенка

В Перово в столовой нашли мальчика, которого мать оставила без присмотра. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Сотрудники предприятия обнаружили маленького мальчика, ребенок сидел в столовой и ждал мать. Выяснилось, что женщина пошла устраиваться на работу, ей не с кем было оставить сына, она решила оставить ребенка в помещении столовой.

Личность женщины удалось установить, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мать бросила полуторагодовалую дочь в комнате матери и ребенка на вокзале, чтобы купить алкоголь. После выпивки женщине стало сложно ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться она не могла. Ребенок тем временем упал с кроватки и получил травму головы. Сотрудники транспортной полиции передали ребенка в городское социальное учреждение, в отношении ее матери составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Ташкенте ребенка с необработанной пуповиной бросили в сумку и оставили на улице.

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