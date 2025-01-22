В России представили документальный сериал о 6 шеф-поварах

«Афиша рестораны» и загородный клуб We Lodge представили документальный сериал о втором гастрокемпе Chef's Camp, в котором 6 российских шеф-поваров на протяжении 6 дней создавали 18 уникальных блюд для 3 ужинов из случайного набора продуктов локальных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба «Афиши».

В рамках Chef's Camp шеф-повара Александр Кучеров и Евгений Цыганов готовили блюда из деревенских продуктов и собирали грибы в лесу, Александр Архипов и Дмитрий Нечитайлов познакомились с утиным хозяйством и собирали травы и грибы для гала-ужина.

Также шеф-повара Александр Богданов и Леонид Конобрицкий готовили заключительный ужин и парились в бане.

Модератором Chef's Camp 2024 выступил шеф-повар ресторана Hvoy Владимир Батов, который подбирал фермы и помогал шеф-поварам на кухне.

В заключительной серии шеф-повара представили свои авторские блюда.

По словам генерального директора компании «Афиша» Ильи Альтшулера и сооснователя We Lodge Юлии Ришар, Chef's Camp помогает развивать гастрокультуры в России, а также поддерживает натуральные хозяйства и производителей локальных продуктов.