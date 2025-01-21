На Алтае девочка-подросток на ходу выскочила из машины из-за ссоры с родителями

На Алтае школьница выпрыгнула из машины на ходу, поссорившись с родителями

Девочка-подросток попала в больницу с травмами, выпрыгнув из машины родителей во время ссоры. Об этом сообщает УМВД по Республике Алтай.

Инцидент произошел 20 января в Усть-Канском районе возле села Тюдрала. Из легковушки во время движения выпала 15-летняя пассажирка. Девочке потребовалась медицинская помощь, с различными травмами она доставлена в больницу.

Выяснилось, что во время поездки пострадавшая поругалась с родителями и решила покинуть автомобиль на полном ходу. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском ребенок выпал из машины во время движения. Автомобилисты бросились на помощь, женщина, находившаяся за рулем внедорожника, в котором ехал ребенок, вышла из авто не сразу, предположительно, это была мать мальчика.

Ранее российская школьница упала с третьего этажа, пытаясь сбежать из дома.