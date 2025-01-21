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Президентский фонд культурных инициатив напомнил о заявочной кампании грантового конкурса

Авторы творческих проектов смогут подать заявки на грантовый конкурс по 12 направлениям
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Пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив

Заявочная кампания на конкурс президентского фонда культурных инициатив продлится до 6 февраля, сообщили в пресс-службе фонда.

Заявки на участие смогут подать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения. Всего для авторов творческих проектов доступны 12 направлений, среди которых «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Страна возможностей» и другие.

Также впервые в конкурсе появился специальный блок, в котором участники должны выбрать одну из 17 традиционных ценностей, которой соответствует заявка.

По словам директора президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, организаторы постоянно совершенствуют работу с авторами творческих проектов.

«В конце декабря президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. В помощь записаны подкасты по составлению заявки, стартовый вебинар конкурса, видеоуроки», — сказал он.

Как отметил заслуженный артист России, генеральный директор концертного зала «Зарядье», член экспертного совета конкурсов ПФКИ Иван Рудин, с появлением фонда коллективы из малых городов, музыканты, самодеятельные театры и индивидуальные предприниматели получили возможность получить финансирование на свои проекты.

«Части проектов требовалась поддержка для развития. Много и тех проектов, которые запускались впервые именно благодаря полученному гранту. С ПФКИ такая возможность появилась», — сказал он.

За 3,5 года работы фонд провел 13 конкурсов. Всего в фонд за это время было подано более 85 тыс. заявок, 9407 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 36,8 млрд рублей.

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