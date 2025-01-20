В Пермском крае мужчина дважды обокрал один и тот же храм

В Прикамье будут судить местного жителя, который дважды обокрал один и тот же храм, злоумышленник похитил продукты и пожертвования. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, в октябре 2024 года 59-летний мужчина пробрался в храм через открытое окно. Он украл продукты, взломал ящик для пожертвований и забрал наличные. Задержав злоумышленника, полицейские установили, что кражу он совершил спустя год после освобождения из исправительного центра, где отбывал наказание за кражу имущества из того же храма в 2016 году.

Подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Твери охранник ТЦ обокрал мужчину, уснувшего в туалетной кабинке. 40-летний житель Дмитрова, будучи сильно пьяным, уснул в кабинке туалета торгового центра. Сотрудники охраны попытались вытащить его оттуда самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда они вызвали на подмогу коллег, один из которых, воспользовавшись состоянием мужчины, забрал у него ноутбук. В полиции злоумышленник сознался в содеянном.

Ранее в Керчи мужчина украл из кафе плюшевого медведя, чтобы понравиться девушке.