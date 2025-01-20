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Волонтеры МГЕР помогут медикам в прифронтовых госпиталях новых регионов

МГЕР направила 12 активистов в ЛНР для помощи в прифронтовом госпитале
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Евгений Биятов/РИА Новости

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) отправились для помощи медикам в прифронтовые госпитали новых регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Как рассказал председатель МГЕР Антон Демидов, организация по-прежнему уделяет большое внимание помощи сотрудникам и пациентам медучреждений новых регионов.

«Сегодня в составе десанта волонтеров 12 представителей органов местного самоуправления и областных органов власти Тюменской области. Они отправятся в Луганскую народную республику, где будут помогать в прифронтовом госпитале», — сказал он.

Демидов добавил, что МГЕР продолжит оказывать адресную помощь жителям, а также проводить детские досуговые и спортивные мероприятия.

В организации уточнили, что в новые регионы отправился 81-й отряд волонтеров. В его состав вошли более 30 человек из разных регионов России.

Предполагается, что добровольцы будут оказывать помощь жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, Лисичанска, Северодонецка, Херсонской и Запорожской областей.

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