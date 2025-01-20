Почти половина россиян читала новости 2-3 раза в день в 2024 году

Большинство россиян ежедневно обращались к новостным ресурсам в 2024 году, причем почти пятая часть жителей страны постоянно держала открытыми вкладки с сайтами СМИ, а 18% заходили на них каждый час. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие, как россияне потребляли новостной контент в прошлом году. Исследование также выявило основные привычки медиапотребления соотечественников, которые сохранятся в 2025 году.

Согласно проведенному на ресурсах медиахолдинга опросу, 47% респондентов читали новости 2-3 раза за день.

Судя по внутренним данным Rambler&Co, россияне чаще всего заходили на ресурсы медиахолдинга в рабочие часы — с 8:00 до 17:00.

Наибольшее количество визитов с компьютеров было зафиксировано в обеденный перерыв.

Зимой респонденты переключались на чтение новостей с мобильных устройств именно вечером, тогда как весной и летом активность смещалась на утреннее время.

Аналитики отмечают, что 53% опрошенных использовали для чтения новостей смартфоны. Второе место заняли домашние компьютеры и ноутбуки (26%), рабочие устройства выбирали 18% респондентов. Планшетами пользовались лишь 3% аудитории.

Рост популярности смартфонов также отразился на увеличении числа подписчиков в Telegram-каналах различных СМИ. Так, спортивный ресурс «Чемпионат» увеличил количество подписчиков в Telegram на 37%, а реакций на — 68%. У «Газеты.Ru» эти показатели составили 167% и 188% соответственно.

Кроме того, стало известно, что 19% респондентов начали чаще обращаться к новостям в 2024 году. Из них 40% опрошенных объяснили это стремлением быть в курсе происходящих событий, столько же участников опроса признались, что испытывают беспокойство относительно глобальных процессов, 16% сообщили, что делают это по привычке, а для 4% чтение новостей помогало чувствовать «уверенность в завтрашнем дне».

Пик активности читателей был зафиксирован осенью 2024 года. Увеличение количества просмотров и посещений новостных платформ холдинга началось в августе и достигло максимума в ноябре.

Наибольший интерес у аудитории вызвали политические события (23%), экономические вопросы (14%) и происшествия (14%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 декабря 2024 года, охват составил 67 505 интернет-пользователей.