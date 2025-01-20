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Более 100 тысяч россиян проголосовали за проекты конкурса гражданских инициатив

Победителей всероссийского конкурса гражданских инициатив объявят в июне
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Более 100 тыс. человек проголосовали за проекты всероссийского конкурса гражданских инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

В партии отметили, что активнее всего свои голоса отдают жители Дагестана, Ростовской, Брянской, Липецкой областей и Карачаево-Черкесии.

Голосование продлится до 28 января. По его итогам определят 505 полуфиналистов, из числа которых выберут 107 победителей, это произойдет в июне.

Председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко отметила, что партия постоянно оказывает поддержку некоммерческим организациям и лидерам общественных проектов.

Она подчеркнула, что это одна из задач народной программы.

«Конкурс — хорошая возможность заявить о себе, получить ресурсную поддержку партии на реализацию своей инициативы. Самое главное — мы вместе сделаем наши регионы и нашу страну сильнее и комфортнее», — заявила она.

В оргкомитет конкурса вошли эксперты, лидеры общественного мнения и представители институтов гражданского общества из всех регионов России.

В их числе член высшего совета «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов, член Центрального совета сторонников ЕР, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие.

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