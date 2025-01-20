Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перу открыли памятник завоевателю империи инков Писарро

В Лиме вернули на место памятник завоевателю империи инков Писарро
close
Depositphotos

Памятник испанскому конкистадору, основателю Лимы Франсиско Писарро был возвращен на главную площадь столицы Перу спустя 22 года после его демонтажа. Об этом пишет газета Guardian.

Скульптура Писарро весит 7 тонн, ее высота составляет 5 метров. Она выполнена в стиле итальянского Возрождения. Открытие памятника, состоявшееся 18 января, прошло в рамках празднования 490-й годовщины основания перуанской столицы. В церемонии открытия приняли участие мэр города Рафаэль Лопес Алиага и председатель испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Выступая на церемонии, на которой также присутствовали потомки конкистадора, Аюсо заявила, что статуя ознаменовала «не только рождение города, но и начало исторической встречи, которая навсегда изменила мир». По ее словам, установка памятника означает его «воссоединение» с историческим сердцем Лимы и демонстрирует уважение к истории города.

Статуя Писарро была открыта в Лиме 18 января 1935 года. В 2003 году ее убрали и перенесли из исторического центра города. Тогда в Перу разгорелись дискуссии о личности Писарро, захватившего империю инков.

Ранее археологи обнаружили в Перу гробницу индейских царских ремесленников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами