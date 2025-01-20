В Перу открыли памятник завоевателю империи инков Писарро

Памятник испанскому конкистадору, основателю Лимы Франсиско Писарро был возвращен на главную площадь столицы Перу спустя 22 года после его демонтажа. Об этом пишет газета Guardian.

Скульптура Писарро весит 7 тонн, ее высота составляет 5 метров. Она выполнена в стиле итальянского Возрождения. Открытие памятника, состоявшееся 18 января, прошло в рамках празднования 490-й годовщины основания перуанской столицы. В церемонии открытия приняли участие мэр города Рафаэль Лопес Алиага и председатель испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Выступая на церемонии, на которой также присутствовали потомки конкистадора, Аюсо заявила, что статуя ознаменовала «не только рождение города, но и начало исторической встречи, которая навсегда изменила мир». По ее словам, установка памятника означает его «воссоединение» с историческим сердцем Лимы и демонстрирует уважение к истории города.

Статуя Писарро была открыта в Лиме 18 января 1935 года. В 2003 году ее убрали и перенесли из исторического центра города. Тогда в Перу разгорелись дискуссии о личности Писарро, захватившего империю инков.

Ранее археологи обнаружили в Перу гробницу индейских царских ремесленников.