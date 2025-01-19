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Россиянам дали советы по продаже старого смартфона

Эксперт Зубков заявил, что перед продажей смартфона нужно сохранить свои данные
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Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом RT рассказал руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

Необходимо удалить все личные данные со своего смартфона. Их можно перенести на другое устройство или сохранить в облачном хранилище. Нужно выйти из всех своих учетных записей.

«Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их», — добавил он.

Недавно в компании МТС рассказали, что в 2024 году россияне сдали на 34% больше смартфонов по программе trade-in, чем годом ранее.

Известно также, что в топ-5 самых популярных брендов в 2024 году также вошли Xiaomi (22%), Huawei (11%) и Realme (1%). В 2023 году в пятерку лидеров входили Samsung, Xiaomi, Huawei, Apple и Oppo.

Ранее были названы лучшие недорогие смартфоны в начале 2025 года.

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