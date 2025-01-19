На Урале школьницу увезли на скорой с горнолыжного склона

«Е1»: на Урале школьница получила травмы, катаясь на сноуборде с инструктором

В Свердловской области ребенок катался на сноуборде на горнолыжной базе и получил травмы. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел на горнолыжной базе «Богатырек», школьница занималась с инструктором и упала во время спуска. Девочке потребовалась медицинская помощь, со склона ее пришлось эвакуировать на снегоходе.

Несовершеннолетнюю доставили в детскую больницу, серьезных травм она не получила. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что десятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Петербурге. Во время спуска ребенок врезался в дерево и сильно ударился головой. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и отправили в реанимацию, у него диагностировали перелом затылочной части черепной кости.

Ранее россиянин катал ребенка на тюбинге, привязанном к автомобилю, и попал в полицию.