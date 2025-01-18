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Поезд сбил несовершеннолетнего в Мытищах

В Подмосковье юноша попал под электричку
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СК РФ

В Московской области устанавливаются обстоятельства травмирования подростка на железной дороге, 17-летний юноша попал под поезд, спасти его не смогли. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром 16 января на станции «Строитель», 17-летний юноша переходил железнодорожные пути в неположенном месте и попал под электричку. Пострадавший получил многочисленные травмы, спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Ярославской области женщину потоком воздуха затянуло под поезд.

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