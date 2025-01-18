В Волгоградской области юноша пронзил знакомого шампуром

В Камышине Волгоградской области молодой человек в ходе ссоры избил знакомого и ударил его в бок шампуром. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, 15 января в одну из городских больниц был доставлен 43-летний местный житель с многочисленными ушибами, у мужчины также было диагностировано колотое ранение. Выяснилось, что между потерпевшим и 18-летним юношей по неустановленной пока причине вникла ссора.

В ходе конфликта молодой человек избил оппонента и воткнул ему в бок шампур. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге мигрант избил мужчину и уехал в другую страну, пока тот лежал в больнице.