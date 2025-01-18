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Житель Кузнецка пытался получить заказное письмо и стал жертвой аферистов

В Пензенской области мужчина лишился 700 тыс. рублей из-за заказного письма
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Телефонные мошенники выманили у жителя Кузнецка 700 тысяч рублей под видом сотрудников почты. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 46-летний местный житель, мужчина сообщил, что по указанию мошенников перевел на неизвестные счета 700 тысяч рублей. По словам пострадавшего, с ним связался мужчина, который сообщил, что на его имя пришло заказное письмо. Для того, чтобы его получить, необходимо назвать коды из СМС-сообщений.

Поверив звонившему, заявитель сообщил коды, поступившие на телефон. На следующий день ему поступил звонок от якобы сотрудника портала «Госуслуги», который пояснил, что личный кабинет кузнечанина взломан и этим воспользовались мошенники.

Для сохранения денежных средств россиянину было необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести все деньги на якобы безопасный счет. Лишившись средств, мужчина понял, что стал жертвой аферистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин 15 раз перевел деньги мошенникам, несмотря на сомнения.

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