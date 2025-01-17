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Губернатор Кузбасса посетил строительную площадку склада Wildberries в Юрге

Губернатор Середюк: склад Wildberries будет построен к июлю 2025 года
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Развитию инвестиционных проектов в Кузбассе уделяется пристальное внимание, заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время посещения вместе с представителями объединенной компании Wildberries&Russ строительной площадки склада Wildberries в Юрге.

«Первая свая была забита в июле прошлого года, а ввод первой очереди намечен уже на 1 июля 2025 года. Завершение второй очереди запланировано на конец 2025 года», — сказал он.

Компания планирует ввести в эксплуатацию первую очередь логоцентра до середины 2025 года.

Общая площадь склада составит 100 тыс. кв. м. Новый логоцентр сможет создать 5 тыс. рабочих мест для жителей области.

В компании отметили, что по итогам 2024 года продажи предпринимателей из Кузбасса, зарегистрированных на платформе, выросли более чем на 56% по сравнению с 2023 годом.

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