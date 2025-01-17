Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оператор связи «Миранда» подвергся DDoS-атакам

РИА Новости: оператор связи «Миранда» подвергся DDoS-атакам в Крыму
close
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Оператор связи «Миранда» подвергся DDoS-атакам в Крыму и новых регионах РФ. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Миранда» фиксирует DDoS-атаки на свою инфраструктуру в Херсонской, Запорожской областях (бренд «МирТелеком»), Луганской и Донецкой народных республиках, Крыму и Севастополе», — сообщил источник.

Пользователи оператора могут испытывать сложности с доступом к проводному и мобильному интернету. Однако компания держит ситуацию под контролем и принимает необходимые меры для скорейшего устранения возникших проблем.

Неделей ранее крупные операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке. Отмечалось, что некоторые сервисы могли работать некорректно или вовсе быть недоступны.

В 2024 году специалисты зафиксировали активность 27 прогосударственных хакерских группировок, атаковавших РФ и страны СНГ. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Ранее были названы самые атакуемые хакерами в 2024 году российские компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами