Оператор связи «Миранда» подвергся DDoS-атакам в Крыму и новых регионах РФ. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Миранда» фиксирует DDoS-атаки на свою инфраструктуру в Херсонской, Запорожской областях (бренд «МирТелеком»), Луганской и Донецкой народных республиках, Крыму и Севастополе», — сообщил источник.

Пользователи оператора могут испытывать сложности с доступом к проводному и мобильному интернету. Однако компания держит ситуацию под контролем и принимает необходимые меры для скорейшего устранения возникших проблем.

Неделей ранее крупные операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке. Отмечалось, что некоторые сервисы могли работать некорректно или вовсе быть недоступны.

В 2024 году специалисты зафиксировали активность 27 прогосударственных хакерских группировок, атаковавших РФ и страны СНГ. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Ранее были названы самые атакуемые хакерами в 2024 году российские компании.