Крупный инвестиционный фонд продал офисный центр в Москве

Инвестиционный фонд, управляемый УК «Сбережения плюс», продал бизнес-центр площадью 50 200 кв. м. на 2-й Брестской улице в Москве, сообщает компания Commonwealth Partnership.

По информации Commonwealth Partnership, во время обсуждения сделки стороны рассматривали покупку части здания, но в итоге было принято решение о приобретении всего бизнес-центра.

По мнению аналитиков, подобные объекты на рынке имеют высокую ликвидность. Также они связывают продажу актива с фиксированием инвестиционным фондом текущей прибыли и консолидацией cash-позиции в начале года.

Напомним, объект был построен в 2021 году, после чего сменил несколько владельцев. В 2024 году рекрутинговый сервис HeadHunter арендовал в здании 10 тыс. кв. м. Также в начале 2023 года девелопер «Брусника» арендовал офис в бизнес-центре. Согласно длительным договорам аренды, компании сохранят занимаемые ими площади.