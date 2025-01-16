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Зачавший сотни детей мужчина из Нидерландов попал под суд за попытку связаться с детьми

Зачавший 550 детей мужчина из Нидерландов попал под суд
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Jonathan Jacob Meijer/YouTube

Джонатан Мейер из Гааги (Нидерланды), который передал свой биологический материал для зачатия как минимум 550 детей, оказался под следствием. Об этом сообщает NL Times.

По информации издания, родитель детей, которые были зачаты с использованием спермы Мейера, подал в суд на мужчину за то, что тот пытался связаться с несовершеннолетними через YouTube. Донору разрешено устанавливать контакт с биологическими детьми только через их родителей. Заявитель утверждает, что мужчина не только нарушил запрет, но и осуждал опекунов, а также давал советы детям о том, как им следует жить. В организации Stichting Donorkind отметили, что это не единственный случай, когда Мейер совершил противозаконные действия, на него поступали жалобы и от других семей.

В 2023 году суд в Гааге постановил, что мужчина, чей биологический материал был использован для зачатия не менее 550 детей, должен прекратить донорство, иначе он будет оштрафован на 100 000 евро.

Ранее зачавший сотни детей мужчина из Нидерландов рассказал, почему стал донором.

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