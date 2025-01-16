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В Петербурге пенсионер год совращал двух сестер

«78.ru»: в Петербурге женщина обвинила знакомого в совращении ее детей
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Global Look Press

Жительница Петербурга обвинила знакомого пенсионера в совращении своих несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, в течение года пожилой мужчина заманивал к себе домой двух сестер десяти и девяти лет, он совращал девочек и совершал в их отношении действия сексуального характера.

О произошедшем узнала 46-летняя мать пострадавших. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый пока не задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге 15-летняя школьница обвинила своего безработного отца в совращении. Несовершеннолетняя сама обратилась в полицию с заявлением о том, что ее безработный отец совращает ее на протяжении четырех лет. Стражи порядка в тот же день задержали мужчину по месту жительства. Полиция Красносельского района возбудила уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, и изнасиловании несовершеннолетней. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за совращение 15-летней дочери.

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