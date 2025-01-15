В Татарстане назвали причину повреждения магистрального кабеля

Повреждение магистрального кабеля в Татарстане, которое привело к снижению интернет-скорости в 21 регионе России, стало результатом земляных работ, проводимых сторонней организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития республики.

«Повреждение кабеля произошло вследствие проведения земляных работ сторонней организацией», - говорится в заявлении.

15 января в Татарстане был поврежден волоконно-оптический кабель связи, что вызвало снижение скорости интернета у 3,8 млн россиян. Инцидент с магистральным волоконно-оптическим кабелем произошел недалеко от поселка Царево в Пестречинском районе Татарстана.

Министерство цифрового развития региона добавляет, что полной потери связи не наблюдается, так как трафик был перенаправлен на резервные каналы.

Причина, по которой был поврежден кабель, не уточняется.

Вечером 14 января в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов, к настоящему времени их работа нормализовалась. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в южных регионах России произошел массовый сбой в работе Telegram.