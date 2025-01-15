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В Архангельске спасли подростка, застрявшего между гаражами

Архангельские спасатели освободили застрявшего между гаражами 10-летнего мальчика
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Архангельске помощь спасателей потребовалась 10-летнему школьнику, который бегал по гаражам и застрял. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе по Московскому проспекту, в экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили, что между гаражами застрял ребенок. Спасатели, прибывшие на вызов, выяснили, что дети прыгали по гаражам, 10-летний мальчик упал между двумя постройками и застрял ногой в снегу.

Специалисты смогли освободить несовершеннолетнего из ловушки и проводили его домой. Медицинская помощь школьнику не потребовалась. Он передан законным представителям.

До этого сообщалось, что в Узбекистане спасли мальчика, застрявшего в стиральной машине. Инцидент произошел в микрорайоне Иттифак города Джизак. Маленький мальчик по неосторожности оказался внутри. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Для того, чтобы спасти ребенка, им понадобилось специальное оборудование, ребенка вызволили и передали родителям. Где они находились в момент произошедшего, не уточняется.

Ранее школьник отрубил себе палец на уроке труда в Петербурге.

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