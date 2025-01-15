На Чукотке 10 детсадовцев получили ожоги глаз при кварцевании игровой комнаты

В Анадыре детсадовцы пострадали из-за включенной в группе кварцевой лампы. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Инцидент произошел в детском саду «Сказка», 10 воспитанников находились в игровой комнате, в которой забыли выключить лампу для кварцевания. В результате несовершеннолетние получили ожоги глаз.

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в инфекционной больнице Гусиноозерска в Бурятии пациентка получила ожоги глаз и лица от кварцевой лампы. В медицинском учреждении объяснили, что персонал больницы был обязан предупредить женщину о работе кварцевой лампы, но не сделал этого. В минздраве республики сообщили о начале служебной проверки в больнице.

Ранее россиянка получила ожоги глаз на приеме у педиатра.