Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Чукотке 10 детсадовцев получили ожоги глаз при кварцевании игровой комнаты

В детском саду на Чукотке дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
close
Прокуратура Чукотского автономного округа

В Анадыре детсадовцы пострадали из-за включенной в группе кварцевой лампы. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Инцидент произошел в детском саду «Сказка», 10 воспитанников находились в игровой комнате, в которой забыли выключить лампу для кварцевания. В результате несовершеннолетние получили ожоги глаз.

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в инфекционной больнице Гусиноозерска в Бурятии пациентка получила ожоги глаз и лица от кварцевой лампы. В медицинском учреждении объяснили, что персонал больницы был обязан предупредить женщину о работе кварцевой лампы, но не сделал этого. В минздраве республики сообщили о начале служебной проверки в больнице.

Ранее россиянка получила ожоги глаз на приеме у педиатра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами