В Петербурге арматурщик сорвался с 16-го этажа новостройки

В Петербурге рабочий упал с высоты на стройке

В Приморском районе Петербурга арматурщик выполнял работы на большой высоте и сорвался с высоты 16-го этажа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел на строительном объекте в Юнтолово по улице 3-я Конная Лахта 13 января. Арматурщик находился на 16-м этаже строящегося здания и сорвался с высоты, спасти 30-летнего иностранца не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, известно, что на мужчине был надет страховочный ремень.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее рабочий упал с высоты 42-го этажа в Кутузовском проезде в Москве.