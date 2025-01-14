Слесарь из Башкирии хотел разбогатеть, но лишился 3 млн рублей и влез в долги

Слесарь из Стерлитамака поверил лжеинвесторам, отдал им все накопления и оформил несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД по республике Башкиртостан.

С заявлением в полицию обратился 40-летний слесарь, мужчина сообщил, что увидел в сети объявление о быстром дополнительном заработке. С ним на связь вышел неизвестный, представившийся финансовым менеджером, он предложил потерпевшему доход от инвестиций.

Житель Башкирии решил приумножить капитал, зарегистрировался на специальном сайте и перевел на указанный аферистом счет миллион рублей. Деньги мужчина копил на квартиру. После этого его личный кабинет оказался заблокирован, злоумышленник потребовали внести некий страховой платеж.

Мужчина взял у супруги более 800 тысяч рублей и оформил кредиты на 180 тысяч рублей, все деньги он перевел на неустановленный счет. Однако лжеменеджер сообщил «инвестору», что он не успел вовремя внести страховку и ему необходимо найти доверенное лицо с хорошим доходом, тогда россиянин занял у брата еще 800 тысяч и снова отправил деньги мошенникам.

Когда в третий раз ему сообщили о невозможности вывода средств, он понял, что общается с мошенниками. Общий ущерб составил 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин набрал кредитов и «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей.