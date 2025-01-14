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«Россия» восстановит расписание полетов через Пулково с 14 января

Пассажиры «России» в Пулково смогут вернуть полную стоимость отмененных рейсов
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Shutterstock

С 14 января «Россия» полностью восстановит расписание полетов через аэропорт Пулково, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что с 12 января из-за сложных погодных условий в аэропорту Пулково периодически задерживались и вынужденно отменялись рейсы.

В итоге из московского аэропорта Шереметьево были задержаны рейсы авиакомпании FV6216, FV6244, FV6272, FV6046, FV6856, FV6428, FV6516 и FV6518. Также вынужденно отменены рейсы FV6517, FV6519 в Шереметьево, рейсы FV6323, FV6324, FV6329, FV6330 между Пулково и Калининградом, рейсы FV6447, FV6448 между Пулково и Кировском, рейсы FV6237, FV6238 между Пулково и Самарой.

В авиакомпании добавили, что пассажирам отмененных рейсов был предложен полный возврат стоимости билетов или бесплатное перебронирование на другие даты.

Также во время ожидания вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки, горячее питание и заселение в гостиницу.

По данным авиакомпании, в настоящее время последствия сбоя в Пулково минимизированы.

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