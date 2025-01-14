В Сургуте мужчина преследовал ребенка и ворвался за ним в подъезд

В ХМАО девушка спрятала в своей квартире ребенка, за которым гнался мужчина

В Сургуте неизвестный мужчина гнался за мальчиком и ворвался за ним в подъезд, ребенка спасла девушка. Об этом сообщает «Муксун.фм».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Каролинского, пьяный мужчина преследовал подростка на улице, а затем ворвался в подъезд, в который забежал напуганный мальчик. Ребенок стал просить о помощи на лестничной клетке, его крики услышала местная жительница.

Девушка запустила мальчика в свою квартиру, спрятав его от преследователя. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Калужской области трое мигрантов преследовали девочек и пугали их пистолетом.