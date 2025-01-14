Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сургуте мужчина преследовал ребенка и ворвался за ним в подъезд

В ХМАО девушка спрятала в своей квартире ребенка, за которым гнался мужчина
close
Global Look Press

В Сургуте неизвестный мужчина гнался за мальчиком и ворвался за ним в подъезд, ребенка спасла девушка. Об этом сообщает «Муксун.фм».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Каролинского, пьяный мужчина преследовал подростка на улице, а затем ворвался в подъезд, в который забежал напуганный мальчик. Ребенок стал просить о помощи на лестничной клетке, его крики услышала местная жительница.

Девушка запустила мальчика в свою квартиру, спрятав его от преследователя. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников. Напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям. Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался.

Ранее в Калужской области трое мигрантов преследовали девочек и пугали их пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами