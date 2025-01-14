Врач рассказала, какое масло наиболее полезно для пожилых

Оливковое масло является самым полезным для пожилых людей, потому что оно может оказать положительное влияние на их сердечно-сосудистую систему. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, этот продукт стал незаменимым компонентом средиземноморской диеты, которую считают эталоном здоровья. Врач порекомендовала включать в свой ежедневный рацион питания по ложке оливкового масла extra vergin и добавлять его в салаты. На рафинированном масле можно также жарить, тушить и запекать пищу, добавила она.

«У рафинированного оливкового масла выше температура дымления по сравнению с подсолнечным. Оно не скоро прогорает, и на нем можно дольше жарить (хотя в пожилом возрасте это не рекомендуется), тушить, запекать. Оно не так быстро переходит в трансжиры, которые разрушают клетки, вредят сердечно-сосудистой системе, вызывают онкологию и воспаление», — отметила Соломатина.

Ученые из Центра Альцгеймера при Темплском университете до этого установили, что оливковое масло первого отжима может смягчить проблемы с обучаемостью и памятью у мышей с синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что листья оливы могут помочь снизить кровяное давление.