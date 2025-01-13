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В Ростове врачи спасли мужчину с огромным камнем в почке

В Ростове хирурги удалили пятисантиметровый камень из почки пациента
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Pixabay

Медики клинико-диагностического центра «Здоровье» спасли пациента от удаления почки, у мужчины обнаружили камень длиной 5 см. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

В урологическое отделение центра был доставлен 36-летний мужчина. Несколько лет его беспокоили сильные боли в области поясницы. Рассматривалась необходимость удаления почки. В ходе обследования медики обнаружили в левой почке пациента крупный камень длиной около 5 см.

Было принято решение о проведении эндоскопической операции, которую пришлось проводить в два этапа из-за величины камня. Функцию почки удалось полностью сохранить.

До этого сообщалось, что в Подмосковье у глухонемой женщины удалили редкую 40-сантиметровую опухоль. Оказалось, что новообразование не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Такие опухоли называются внеорганными и встречаются редко. По результатам гистологии стало ясно, что она доброкачественная.

Ранее российские врачи спасли девушку с маткой в матке.

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