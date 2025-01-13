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Россиянин уснул в ресторане, обокрал его, а потом пришел устраиваться туда на работу

В Бурятии будут судить мужчину, который уснул в ресторане и обокрал его
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Улан-Удэ обокрал ресторан, пришел устраиваться туда на работу и был задержан. Об этом сообщает УМВД по Бурятии.

34-летний улан-удэнец распивал спиртное в ресторане. Он пробрался в VIP-кабинку и уснул, оставшись незамеченным для персонала. Выспавшись, злоумышленник прошел в служебное помещение, поел, забрал с барной стойки несколько бутылок спиртного и телефон, выломал дверь и скрылся.

Администратор заведения обнаружила погром и кражу утром и обратилась в правоохранительные органы. На следующий день злоумышленник вернулся в кафе в надежде трудоустроиться, но был опознан работниками заведения, которые ранее просмотрели камеры видеонаблюдения. Вора задержал прибывший наряд полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина разгромил магазин женской одежды, он выкрикивал имя «Валера», переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, упал и заснул, уткнувшись в платья.

Ранее пьяный юноша украл из торгового центра 20 пистолетов и мачете.

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