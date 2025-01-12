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Россиянин набрал кредитов и «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей

В Вологодской области предприниматель отдал мошенникам 5,5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Череповца планировал заработать на инвестициях, оформил несколько кредитов и перевел мошенникам более пяти млн рублей. Об этом сообщает УМВД Вологодской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 37-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что еще в августе 2024 года в одной из социальных сетей с ним вышли на связь неизвестные, выдававшие себя за менеджеров торговой биржи, и предложили выгодно инвестировать деньги в акции и получать с них доход.

Мужчина согласился, мошенники убедили его оформить несколько крупных кредитов, которые он перевел на «брокерский счет», за пять месяцев потерпевший пополнил его на 5,5 млн рублей. Россиянин понял, что его обманули, когда обещанной прибыли он не получил, его личный кабинет оказался заблокированным вместе с находившимися на счете деньгами, а кураторы перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее нефтяник из Ухты «аннулировал» несуществующие кредиты и лишился 4,9 млн рублей.

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