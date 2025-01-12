Россиянин подавился четырехсантиметровой куриной костью и едва не задохнулся

Медики Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы оказали помощь местному жителю, у которого в гортани застряла куриная кость. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В приемный покой больницы обратился 60-летний мужчина, он жаловался на проблемы с дыханием, невозможность глотать и острую боль. В ходе обследования выяснилось, что в гортани пациента застряла куриная кость.

«Такое в нашей практике встречается крайне редко. Чаще пациенты проглатывают тонкие рыбные косточки. А тут такая большая куриная кость. К счастью, пациент быстро приехал в больницу, ведь если бы она провалилась дальше, в гортань, то все бы закончилось крайне печально», — рассказал врач-оториноларинголог Искандер Мубаракшин.

Инородное тело длиной четыре сантиметра удалось извлечь, госпитализация пенсионеру не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой

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Ранее россиянка попала в реанимацию из-за проткнувшей пищевод рыбной кости.