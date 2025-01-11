В Ульяновской области охотник, целясь в лося, выстрелил в приятеля

В Карсунском лесничестве во время охоты на лося мужчина получил огнестрельное ранение, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ульяновской области.

По данным следствия, инцидент произошел 8 января. Группа мужчин охотилась на лося в лесном массиве. Во время преследования животного один из охотников произвел выстрел и попал в 33-летнего приятеля.

Спасти раненого не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в пригороде Талдома Московской области двое мужчин получили огнестрельные ранения на охоте. Одного из пострадавших спасти не удалось, он потерял слишком много крови, второй госпитализирован в отделение реанимации одной из подмосковных больниц. Стрельбу могли открыть другие охотники, перепутав мужчин с животными.

Ранее на Кубани охотившийся на медведя мужчина случайно выстрелил из ружья в знакомого.