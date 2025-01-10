Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атаман Всероссийского казачьего общества наградил бойцов в ДНР и Запорожье

Виталий Кузнецов вручил медали бойцам в зоне СВО
close
Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов посетил линию боестолкновения в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС.

Отмечается, что он вручил знамя батальону БАРС-15 «Ермак», а также наградил бойцов добровольческих подразделений БАРС медалями «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» и «Казачья доблесть».

Как уточнили в пресс-службе ВСКО, врученное знамя станет боевой регалией подразделения и Волжского войскового казачьего общества.

Кроме того, атаман вручил казачьему штурмовому батальону боевую хоругвь, которую передали по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Помимо этого, Кузнецов наградил бойцов еще трех подразделений в Запорожской области: добровольческого казачьего отряда имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), казачьего батальона «Кубань»(БАРС-11) и Запорожского казачьего отряда имени Павла Анатольевича Судоплатова (БАРС-32) . Отмечается, что 25 человек получили медали «Казачья доблесть» и «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества», а также наградной крест «За заслуги перед казачеством России» первой степени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами