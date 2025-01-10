Атаман Всероссийского казачьего общества наградил бойцов в ДНР и Запорожье

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов посетил линию боестолкновения в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС.

Отмечается, что он вручил знамя батальону БАРС-15 «Ермак», а также наградил бойцов добровольческих подразделений БАРС медалями «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества» и «Казачья доблесть».

Как уточнили в пресс-службе ВСКО, врученное знамя станет боевой регалией подразделения и Волжского войскового казачьего общества.

Кроме того, атаман вручил казачьему штурмовому батальону боевую хоругвь, которую передали по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

Помимо этого, Кузнецов наградил бойцов еще трех подразделений в Запорожской области: добровольческого казачьего отряда имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), казачьего батальона «Кубань»(БАРС-11) и Запорожского казачьего отряда имени Павла Анатольевича Судоплатова (БАРС-32) . Отмечается, что 25 человек получили медали «Казачья доблесть» и «За выдающийся вклад в развитие Российского казачества», а также наградной крест «За заслуги перед казачеством России» первой степени.