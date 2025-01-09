Пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку

В Тверской области женщина ворвалась в квартиру и ограбила 92-летнюю пенсионерку

Жительница Нелидово предстанет перед судом за избиение и ограбление пожилой женщины. Об этом сообщает прокуратура Тверской области.

По данным следствия, в ноябре 2024 года нетрезвая обвиняемая ворвалась в квартиру к 92-летней пенсионерке. Женщина набросилась на потерпевшую и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, пенсионерка передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые налетчица похитила и покинула квартиру.

Подозреваемую в ограблении удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее 89-летнюю блокадницу избили в ее собственной квартире в Петербурге.