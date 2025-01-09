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В Иркутске школьник поджег коробки бенгальской свечой и чуть не спалил жилой дом

В Иркутске нашли подростка, который едва не сжег жилой дом ради забавы

В Иркутске полицейские установили личность школьника, который жег коробки около магазина и чуть не спалил жилой дом. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в микрорайоне Первомайский, компания школьников развлекалась, поджигая коробки около магазина. Пламя быстро перекинулось на жилой дом, огонь удалось быстро потушить. Зачинщиком опасного развлечения оказался 12-летний мальчик, его личность удалось быстро установить.

Полицейским подросток рассказал, что нашел большую бенгальскую свечу от торта, зажег ее и кинул в кучу картона ради забавы. В отношении родителей юного нарушителя составлен административный протокол. Известно, что поджигатель состоит на учете в органах ПДН и уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Костроме несовершеннолетний сжег квартиру, играя со свечой. Мальчик зажег свечу и поставил ее в шкаф. Когда отец зашел проверить сына, уже горели вещи. Мужчина вызвал пожарных и вывел на улицу мальчика и пожилого родственника, проживающего с ними. Пострадавших нет.

Ранее пятилетняя девочка играла со спичками и сожгла квартиру со спящей бабушкой.

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