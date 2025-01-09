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В Госдуме заявили о незаинтересованности Google соблюдать права людей

Депутат Немкин: фингерпринтинг – новый инструмент Google для контроля пользователей
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Shutterstock

Использование компанией Google фингерпринтинга показывает, что ИТ-гигант не заботится о правах людей, заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Google неоднократно попадал в скандалы, связанные с незаконным сбором данных. И фингерпринтинг – это только новый инструмент для усиления контроля над пользователями», — сказал он.

По мнению эксперта РОЦИТ, руководителя проекта «Технологии» «Российской газеты» Олега Капранова, Google вновь ставит интересы рекламодателей выше конфиденциальности пользователей.

«Эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения. В то время как Google открыто нарушает нормы приватности, отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы, ориентируясь в первую очередь на интересы пользователей, а не бизнеса», — отметил он.

Напомним, с 16 февраля 2025 года Google позволит рекламодателям использовать фингерпринтинг – метод идентификации устройств пользователей, основанный на анализе их программного и аппаратного обеспечения. Фингерпринтинг рассматривается как альтернатива сторонним cookie-файлам для отслеживания действий в интернете.

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