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В ГД РФ рассмотрят вопрос о защите россиян от деструктивного контента

Володин: ГД намерена принять решение о защите детей от деструктивного контента
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Государственная дума РФ до конца января рассмотрит вопрос о защите граждан страны от деструктивного контента. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он рассказал, что в настоящее время депутатам поступает большое количество обращений о неприемлемых сюжетах в различных видеоиграх. Речь идет о сценах, содержащих насилие и пропаганду чуждых в РФ ценностей.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», — добавил Володин.

Законодатель поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они соответствующую инициативу, и дополнил пост опросом. По состоянию на 8:50 мск, «за» проголосовали 86% опрошенных. Еще 12% высказались «против», 2% не смогли занять четкую позицию.

В декабре 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что инициативная группа депутатов и сенаторов предложила обязать издателей видеоигр идентифицировать пользователей через портал «Госуслуги» или с помощью абонентского номера. Также в случае принятия соответствующего законопроекта на работающие в РФ цифровые площадки, включая Steam и GOG, будет возложена обязанность предупреждать граждан о содержании тех или иных видеоигр.

Ранее в РФ стартовал эксперимент по маркировке видеоигр.

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