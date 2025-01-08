Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, в которой почитаются все участники библейской истории, заботившиеся об Иисусе Христе в его детстве, в том числе сама Дева Мария и Иосиф Обручник.

Согласно церковному преданию, родителями девы Марии, которая считается матерью Иисуса из Назарета (Христа), были святой Иоаким и святая Анна. Предполагается, что дева Мария родилась в Иерусалиме или близ Назарета, в Сепфорисе.

В Евангелии от Луки говорится, что юном возрасте девушке явился архангел Гавриил и объявил ей, что она станет матерью предсказанного ветхозаветными пророками спасителя мира, который «будет наречен Сыном Божьим». Мария на тот момент была помолвлена с Иосифом Обручником, который, согласно церковному преданию, на тот момент был старцем и имел несколько детей от другого брака.

В Евангелии говорится, что, узнав о беременности Марии от Святого Духа, Иосиф принял девушку и стал заботиться о ее ребенке, для чего он вместе с Марией и младенцем бежал в Египет из Вифлеема, где царь Ирод предпринял избиение младенцев, чтобы не допустить приход Мессии.

До этого спутник «Ресурс-П» передал снимки Вифлеема, где, по легенде, родился Иисус Христос.

Ранее в кафедральном соборе Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону прошел молебен за мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами