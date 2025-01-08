Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, в которой почитаются все участники библейской истории, заботившиеся об Иисусе Христе в его детстве, в том числе сама Дева Мария и Иосиф Обручник.

Согласно церковному преданию, родителями девы Марии, которая считается матерью Иисуса из Назарета (Христа), были святой Иоаким и святая Анна. Предполагается, что дева Мария родилась в Иерусалиме или близ Назарета, в Сепфорисе.

В Евангелии от Луки говорится, что юном возрасте девушке явился архангел Гавриил и объявил ей, что она станет матерью предсказанного ветхозаветными пророками спасителя мира, который «будет наречен Сыном Божьим». Мария на тот момент была помолвлена с Иосифом Обручником, который, согласно церковному преданию, на тот момент был старцем и имел несколько детей от другого брака.

В Евангелии говорится, что, узнав о беременности Марии от Святого Духа, Иосиф принял девушку и стал заботиться о ее ребенке, для чего он вместе с Марией и младенцем бежал в Египет из Вифлеема, где царь Ирод предпринял избиение младенцев, чтобы не допустить приход Мессии.

До этого спутник «Ресурс-П» передал снимки Вифлеема, где, по легенде, родился Иисус Христос.

Ранее в кафедральном соборе Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону прошел молебен за мир.