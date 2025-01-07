В Самаре на девятилетнего мальчика упала глыба льда с крыши дома

В Самаре ребенок попал в больницу после падения глыбы льда с крыши дома

В Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 6 января, девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы.

Подробности о состоянии школьника неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка, прокуратура даст оценку работе управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

До этого сообщалось, что в Подмосковье сосулька упала на женщину, которая переставляла машину по просьбе дворников, очищавших крышу от льда. Пострадавшая получила серьезные травмы глаз и носа, ее пришлось госпитализировать.

Ранее в Петербурге глыба льда с крыши дома упала на ребенка.