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Дмитрий Медведев и Владимир Якушев исполнили мечты детей с «Елки желаний»

Детям из ДНР и Тюменской области вручили подарки в рамках «Елки желаний»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Ребята из ДНР и Тюменской области в рамках акции «Елка желаний» получили подарки от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Отмечается, что Медведев передал Алисе Брюхань из Донецка стол для настольного тенниса. Ее новогоднюю мечту Председатель «Единой России» снял с «Елки желаний» в ходе XXII Съезда партии. Подарок передал руководитель региональной общественной приемной партии в ДНР Александр Гончаров.

В свою очередь, Якушев передал игрушечный пулемет Тимофею Ларионову из поселка Боровский Тюменской области. Подарок ему вручили руководитель регисполкома партии, председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова и глава Тюменского муниципального района Ольга Зимина.

«Благодаря ежегодной акции «Елка желаний» по всей стране исполняются мечты детей бойцов СВО, малышей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей. Присутствие чуда в жизни малыша дает ему точку опоры, повышает настроение», – отметила Швецова.

Кроме того, Якушев передал главе города Тобольска, секретарю городского местного отделения партии Петру Вагину подарок для Ривзана Марганова из Тобольска, который мечтал об игрушечном автотреке. Он поздравил многодетную семью с Новым годом и наступающим Рождеством, вручил Ривзану игрушечный автотрек, а его сестре и брату – сладкие наборы.

«Акция, в которой по традиции участвуют единороссы по всей стране, укрепляет веру детей в новогоднее и рождественское чудо. Исполняя желания, взрослые и сами получают главный подарок – видеть счастье, когда сбываются мечты ребят», — отметил Вагин.

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