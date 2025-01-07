Пьяный россиянин кувалдой разгромил дверь отдела полиции

В Новозыбкове Брянской области нетрезвый местный житель пытался разгромить отдел полиции кувалдой, его удалось задержать после применения табельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел днем 6 января, 46-летний ранее судимый местный житель взял дома кувалду и направился к отделу полиции. Он несколько раз ударил по входной двери и требовал впустить его. Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как один из полицейских производит выстрел в воздух, второй подбегает к злоумышленнику со спины и задерживает его.

Мотивы поступка хулигана неизвестны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Он ворвался в помещение и стал ломать оргтехнику и мебель. При этом мужчина, по словам свидетелей, разговаривал с кем-то по видеосвязи. Люди во время нападения не пострадали. Росгвардейцы задержали злоумышленника на улице, он госпитализирован.

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