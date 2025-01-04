На Камчатке спасли рысь, которую несколько дней держала в осаде стая собак

В Вилючинском природном парке спасли рысь, которая несколько дней просидела на дереве, хищника держала в осаде стая собак. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вулканы Камчатки».

Инспекторы природного парка патрулировали территорию и заметили стаю собак. псы бегали вокруг дерева. Один из сотрудников парка заметил на дереве рысь. Предположительно, собаки караулили хищника в течение нескольких дней.

Агрессивных псов удалось отогнать, рысь самостоятельно спустилась с дерева и скрылась в лесу.

До этого сообщалось, что в ХМАО отловили пробравшуюся в частный дом рысь. Инцидент произошел в городском поселении Советский. Дикое животное проникло на территорию дома местного жителя. Сначала хищник напал на кошку, но, после того, как увидел владельцев участка, убежал в баню. Хозяева закрыли рысь в помещении и вызвали профильные службы, которые поймали ее.

Ранее российская пенсионерка поселила в бане рысь, перепутав ее с собакой.