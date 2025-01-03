В декабре россияне купили на Wildberries порядка 140 тыс. км гирлянд

Купленными на Wildberries в декабре гирляндами можно 3,5 раза обмотать Землю

Общая длина гирлянд, купленных на Wildberries в декабре 2024 года, составила порядка 140 тыс. км. Об этом свидетельствуют данные исследования объединенной компании Wildberries & Russ.

Аналитики компании посчитали, сколько километров гирлянд россияне приобрели на маркетплейсе в преддверии Нового года.

«Если вытянуть их друг за другом, можно 3,5 раза обмотать Землю по экватору», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, больше всего гирлянд в абсолютном значении на Wildberries в предновогодний период купили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Нижегородской области, Красноярском крае, Свердловской области и Новосибирской области.

При этом по длине приобретенных гирлянд на душу населения лидируют Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область и Адыгея. В свою очередь, Московская область по этому показателю оказалась только на пятом месте, тогда как Москва не попала даже в топ-40. Далее в списке лидеров по этому показателю следуют Тыва и Хакасия, а замыкают десятку лидеров Тульская область, Ставропольский край и Липецкая область.

Кроме того, в компании уточнили, что общий спрос на гирлянды в декабре этого года вырос на 35%, в сравнении с предыдущим. Средняя стоимость изделия за этот период выросла почти на 10%.